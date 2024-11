Pubblicato il bando di gara per il nuovo servizio di noleggio biciclette nel Parco Reale.

Leggi tutto su Ildenaro.it

Trascorrere qualche ora in sella a una bici nel Museo verde, pedalando tra i viali alberati del Bosco vecchio o all’ombra della Pineta, è una delle esperienze preferite dai visitatori del Museo. La Reggia di Caserta, Museo del Ministero della Cultura e Sito Unesco, ha bandito la nuovaa evidenza pubblica per la gestione di questa attività. La concessione ha per oggetto ildidia pedalata assistita e a propulsione umana, di mountain bike, di bici per bambini e della fornitura e installazione di rastrelliere per lo stazionamento dei mezzi nel. L’affidamento include la manutenzione, la pulizia e la custodia delle. La Reggia di Caserta sta profondendo grande impegno, negli ultimi anni, nel miglioramento degli standard di accoglienza e accessibilità.