Elezioni Usa Harris o Trump? Da LeBron James a Carl Lewis con chi stanno gli sportivi

(Adnkronos) – Kamalao Donald? L’America è chiamata al voto e oggi i campioni dello sport non si tirano indietro. Con endorsement da una parte e dall’altra in vista dell’election night . Come accaduto anche in passato, i fuoriclasse dell’Nba sono stati tra i primi a esporsi sulla corsa alla Casa Bianca. Posizione netta per, Steph Curry, Steve Kerr e Gregg Popovich, schierati con Kamalae contrari a un secondo mandato di. “Di cosa stiamo parlando qui? Quando penso ai miei figli, alla mia famiglia e a come cresceranno, la scelta è chiara. Vota per Kamala!” le parole affidate ai social da. Dalla parte dell’attuale vice di Joe Biden ci sono anche i tennisti Andy Roddick e Coco Gauff, l’ex stella della nazionale di calcio Megan Rapinoe e un’icona senza tempo come, vincitore di dieci medaglie olimpiche (9 ori e un argento tra salto in lungo, 100 e 200 metri e 4×100) in 4 edizioni dei Giochi, dal 1984 al 1996.