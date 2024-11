Thesocialpost.it - Donald Trump e l’economia, cosa cambia adesso per l’Europa (e per l’Italia)

La vittoria dialle elezioni presidenziali statunitensi del 2024 porta con sé numerose implicazioni economiche per. Le politiche annunciate dal nuovo presidente, in particolare l’introduzione di dazi sulle importazioni e una revisione degli accordi commerciali, potrebbero influenzare in modo significativodel continente. Dazi sulle importazioni e conseguenze sul PIL europeoha proposto un dazio del 10% su tutte le importazioni negli Stati Uniti, inclusi i beni europei. Secondo alcune stime, questa misura potrebbe ridurre il PIL dell’area euro dell’1%, con un lieve incremento dell’inflazione. La Germania, uno dei principali esportatori verso gli USA, risulterebbe particolarmente colpita, con una possibile contrazione del PIL che potrebbe superare l’1% nei prossimi anni.