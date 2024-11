Stupro di Capodanno altri due rischiano il processo Flavio Ralli | Sono innocente mi ha obbligato la mia fidanzata

Leggi tutto su Open.online

È tra i giovani sotto accusa per violenza sessuale il panettiere romano, insieme adcinque imputati, in relazione al presuntoavvenuto durante una festa ditra il 2020 e il 2021 in una villetta a Primavalle (Roma). La vittima aveva 16 anni all’epoca dei fatti, e la festa si era svolta nonostante le restrizioni imposte per l’emergenza Covid. Le chat degli indagati avevano confermato la presenza di droghe e alcool durante la serata. Ora si apre un nuovo capitolo giudiziario: la Procura ha chiesto di mandare aClaudio Nardinocchi eaccusati entrambi di violenza sessuale nei confronti della giovane Sara. La versione diMasostiene di essere stato coinvolto in questa situazione contro la sua volontà. «Mi ritrovo coinvolto in un guaio che mi terrorizza, per qualcosa che neanche avrei voluto fare.