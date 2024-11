Juventus a Lille per rimettersi in marcia anche in Champions | Motta rivendica le sue scelte

Leggi tutto su Sportface.it

Non sarà una passeggiata di salute, anzi: lanon parte da favorita contro ilche come i bianconeri si trova a quota sei punti nella maxi classifica e che per raggiungere questo piazzamento provvisorio ha battuto sia Real Madrid che Atletico Madrid. Insomma, la squadra di Genesio, che invece aveva perso contro lo Sporting Lisbona nella sfida d’esordio, costituisce un banco di prova davvero complicato per la squadra di Thiago, ancora in parte alla ricerca di un’identità e di back di fiducia sul lavoro svolto in questi mesi. Al Pierre-Mauroy, poi, l’atmosfera sarà infernale per questa sfida della quarta giornata di: oltre cinquantamila spettatori con tanto di sold out in quello che di solito diventa davvero un catino esplosivo. Dopo aver vinto a Udine, sistemando le cose in campionato (-4 dalla vetta,se con cinque squadre davanti), ora bisogna riscattare quella che fin qui è l’unica sconfitta stagionale della Vecchia Signora, nell’ultimo turno contro lo Stoccarda.