Ilfoglio.it - “Il libro di Teresa” della Susani piega il romanzo famigliare classico con un afflato spirituale

“Lessico” di Natalia Ginzburg, “La cognizione del dolore” di Carlo Emilio Gadda fino ai Salvemini in “La ferocia” di Nicola Lagioia o i Sartori in “Prima di noi” di Giorgio Fontana, o i dolorosi snodi di “Costellazione familiare” di Rosa Matteucci e di “Il Duca” di Matteo Melchiorre. Questo campionario minimo testimonia la presenza dirompentefamiglia all’interno delitaliano, strumento letterario dalle innumerevoli possibilità affabulatorie, che può funzionare come principale palcosceniconarrazione o come radicale strumento di dissezione delle dinamiche borghesi, un topos che adombra ildalla sua nascita fino alla contemporaneità. In un appiattimento a tratti sinistro, arriva gradita la ripubblicazione di “Ildi” di Carola(Marietti 1820), che dopo quasi trent’anni si presenta ancora come un esperimento particolarmente originale e riuscito diper il modo con cuile formule standard del genere, mescolando le inquietudini sperimentali di fine Novecento con unbasato sulla tensione continua tra mondano e divino che annulla il tempo dell’ambientazione.