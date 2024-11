GiovanniTronchettiProvera CelebrityCouple HalloweenParty Milano ItalianRomance

Leggi tutto su Pettegolezzicelebrita.com

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera confermano la loro storia d’amore Dopo settimane di speculazioni, la relazione tra l’influencer Chiara Ferragni e l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera è ora ufficiale. Il loro primo bacio pubblico, pubblicato in esclusiva da Il Giornale d’Italia, è stato immortalato durante una festa di Halloween al Maka Loft diil 31 ottobre 2024. Ferragni, 37 anni, e Tronchetti Provera, 41 anni, hanno partecipato alla festa con gli amici, entrambi vestiti in costume per l’occasione. Una serata giocosa aPer tutta la serata, la coppia è stata vista ridere, chiacchierare e condividere momenti intimi. Il loro stretto legame era evidente nei loro sguardi e nelle risate, culminati in un bacio che ha confermato la loro storia d’amore sbocciante.