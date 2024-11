Quotidiano.net - Campania, De Luca si ribella a Schlein. Passa la legge che consente il terzo mandato

Napoli, 5 novembre 2024 – Laregionale dellache consentirà ilall'attuale presidente della Regione, Vincenzo De, è stata approvata dal Consiglio regionale. Hanno votato 33 a favore, 16 sono stati i contrari. Un solo astenuto. De, che ha così sfidato Ellye il Pd, ha mostrato un cornetto rosso porta fortuna nell’aula del Consiglio dove si è svolta la votazione. La proposta diè stata approvata con il voto favorevole dei gruppi della maggioranza di centrosinistra e della consigliera Valeria Ciarambino (gruppo misto), quelli contrari del centrodestra, del Movimento 5 Stelle, della consigliera Maria Muscarà (gruppo misto) e l'astensione della consigliera Bruna Fiola (Pd). La proposta diprevede che "non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi - ha spiegato il Presidente Giuseppe Sommese - e prevede che, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente