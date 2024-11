Gaeta.it - Urgente chiamata alla creazione di una cultura della fraternità per contrastare la violenza a Napoli

La città ditorna a far parlare di sé, questa volta a causa di un tragico evento che ha colpito la comunità. L'omicidio di Santo Romano ha scatenato una reazione significativa, evidenziando la necessità di un cambiamentole profondo. Secondo padre Giorgio Pisano, decano nel dodicesimo decanato dell'Arcidiocesi di, è fondamentale costruire una società basata su valori di amicizia e fratellanza, partendo dalle famiglie stesse. Rispondendo a questo dramma, la voce di Pisano si fa portavoce di un desiderio collettivo di giustizia e cambiamento. I ragazzi e il potenziale per un cambiamento positivo Padre Pisano ha voluto sottolineare come i giovani spesso custodiscano sogni nascosti e potenziali inespresse, nonostante le difficoltà del contesto in cui vivono.