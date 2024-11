Quotidiano.net - La Dora Bruschi festeggia 90 anni: "Il 2025 è quello dell’espansione"

Leggi tutto su Quotidiano.net

LA PARABOLA di– storica azienda cosmetica nata a Firenze nel 1934 – si intreccia con le scelte di vita della fondatrice, Berta Casamenti. Scelte audaci, quanto poco convenzionali per l’epoca. Classe 1902 e grinta da vendere, Berta, non ancora ventenne, lasciò l’Italia alla volta di Parigi, per frequentare la rinomata scuola di estetica di Helena Rubinstein. Tornata in patria, la passione per i cosmetici– ispirata al modello imprenditoriale francese – ebbe la meglio. Decise quindi di cominciare a produrre creme, prima a Genova, poi a Firenze, etichettandole con il nome. Un omaggio – rivelò in seguito – alla danzatrice IsaDuncan, icona della nascente emancipazione femminile.era invece il cognome del marito, prematuramente scomparso.