Noinotizie.it - Inizia oggi il Matera film festival Quinta edizione

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Ilsi terrà dal 3 al 10 Novembre 2024 nella “Città dei Sassi”. Anche quest’anno, l’obiettivo è quello di consolidare unche si muova nella direzione dell’innovazione, dei nuovi linguaggi, della transmedialità. Per farlo, è stata fondamentale la scelta di partner e ospiti di rilievo sul piano nazionale ed internazionale. Tra i tanti, spicca Atom Egoyan, regista, sceneggiatore e produttore, tra i massimi esponenti del cinema canadese, Presidente di giuria lungometraggi, che per l’occasione presenterà durante una masterclass il suo ultimo lavoro in anteprima nazionale “Seven Veils” e sarà dedicata a lui una retrospettiva. Arsineé Khanjian, attrice nota a livello internazionale, sarà la Presidente di giuria documentari.