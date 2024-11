Danielebartocciblog.it - Fabbrica Vapore Milano: ecco Offside Football Film Festival 2024

E’ scattato il countdown per l’. Dal 14 al 17 novembre, ladeldisi trasformerà in capitale indiscussa della settima edizione dell’. Stiamo parlando di una quattro giorni di cinema, talk, e momenti speciali davvero tutta da vivere e da gustare. I miglioricalcistici sbarcano aa grande richiesta. Dal 14 al 17 novembre, ladeldisarà dunque il quartier generale del calcio e della cultura con l’. Convegni, incontri, proiezioni, dibattiti e momenti speciali interamente dedicati al mondo del calcio. Ricordiamo, come avevamo accennato qui nel nostro blog, che l’rappresenta a tutti gli effetti un evento internazionale che ha già fatto tappa in ben dodici paesi.