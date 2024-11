.com - JESI / L’ultimo saluto a Sergio ‘Nicotina’ Trozzi allo stadio Carotti (fotogallery)

Cori, fumogeni, applausi e striscioni. La salma sul dischetto del rigore sotto la curva leoncella. Il rito funebre breve ma intenso è stato celebrato da Don Giuliano Fiorentini, 2 novembre 2024 – Erano in tanti, praticamente tutti, e quelli che non c’erano perché il sabato si giocano le partite dei vari campionati dilettantistici e molti erano impegnati a difendere i propri colori come quelli del Largo Europa in campo a Fabriano per la quinta giornata del girone d’andata della Terza Categoria. A‘Nicotina”forse è stato fatto il funerale come lui sicuramente avrebbe voluto: in mezzo al campo di calcio dove la suana ha scritto la storia che lui ha sempre condiviso, da tifoso, nel bene e nel male. Ad officiare Don Giuliano Fiorentini con i tifosi radunati in curva a cantare, applaudire, esporre striscioni e accendere fumogeni.