Zonawrestling.net - Crown Jewel: Liv Morgan si aggiudica la cintura di campionessa di Crown Jewel

Leggi tutto su Zonawrestling.net

Nello scontro femminile per l’iridatadidi, che vedeva contrapposte laWWE Live quella mondiale Nia Jax, la vittoria è andata al membro del Judgment Day. Ad onor del vero, la bionda ha combattuto quasi l’intero match senza l’ausilio dei suoi compagni di stable, rivelatisi decisivi però alla fine della contesa. Nei secondi finali, Dominik ha distratto l’arbitro, permettendo alla Rodriguez ti intervenire e di permettere adi chiudere il tenzone con la sua oblivion. Da notare i ripetuti tentativi di Tiffany Stratton di incassare la sua valigetta Money in The bank, mai andati in porto però. Al termine della sua vittoria, Triple H ha premiato una commossa Liv con ladidi