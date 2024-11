Il vescovo Beschi | La banalità è il più grande insulto alla vita educhiamo i giovani alla meraviglia

Leggi tutto su Bergamonews.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Bergamonews.it: “A ciascun giorno basta la sua pena”, recita un versetto del vangelo di San Matteo. Efferati omicidi, risse crudeli, scontri feroci. La cronaca di ogni giorno. Sembra un calendario che scandisce unache ha perso il senso del sacro. Ma che cos’è il sacro oggi? Noi adulti riusciamo ancora a tramandare il valore della sacralità? E la speranza ha ancora un posto in questo mondo travagliato da guerre dove l’umanità sembra bandita? C’è ancora una comunità, una società, capace di condividere o il comandamento del “selfie”, inteso come bastare a sé stessi, ci ha travolti? Sono alcune delle domande che abbiamo rivolte a monsignor Francescodi Bergamo, in occasione della festa di Ognissanti. Così inizia un dialogo sulla santità, su ciò che è sacro oggi. IlFrancesco ci esorta a temere la