Giunti Odeon il primo compleanno | La casa delle culture è qui I giovani ci scelgono e ci premiano

Giunti Odeon non è solo la libreria più bella del mondo, che compete con quella di Buenos Aires, ma è anche quella più innovativa". parola di Bruno Mari, vicepresidente della casa editrice Giunti Bompiani, fiorentina nell'animo, nel dna. Giunti Odeon, un anno dopo? "La casa delle culture di Firenze interconnesse tra loro. Posso affermare che la dichiarata sfida di far diventare il Palazzo dello Strozzino un centro per la cultura e le arti è stata vinta. I fiorentini sono tornati a frequentare il centro e la sua sala cinematografica.", la rivendicazione del direttore artistico Gabriele Ametrano. Il prossimo 4 novembre si accendono i riflettori sulla Libreria-Cinema per il primo compleanno del suo nuovo corso, con sguardo al futuro. Al di là e al di fuori delle polemiche e dei bracci di ferro lungo il cammino della sua riqualificazione.

