Tvplay.it - Crisi Juve, risultati deludenti: Giuntoli è pronto ad agire

Leggi tutto su Tvplay.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Tvplay.it: In casasta emergendo un problema non indifferente. Cosa farà la società bianconera per evitare il flop totale? La giornata appena conclusa non è certo stata positiva in casa. I bianconeri infatti, dopo il pareggio contro l’Inter effettuano un altro mezzo passo falso, andando a impattare contro il Parma. Se contro i nerazzurri il punto poteva sembrare un bicchiere mezzo pieno, contro i ducali il bicchiere è mezzo vuoto. Adesso la classifica vede gli uomini di Thiago Motta, al terzo pareggio nelle ultime quattro uscite, al sesto posto in classifica a quota 18. Situazione resta ancora più amara dal fatto che Lazio, Atalanta e Fiorentina hanno vinto tutte, sopravanzando in classifica proprio i bianconeri.