Tennis, Nadal alle vittime delle alluvioni: “Il mio affetto e il mio sostegno, oggi è un giorno triste” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il maltempo si è abbattuto in maniera catastrofica su Valencia, dove il numero di vittime continua a crescere dopo l’inondazione di gran parte della città. Il Tennista spagnolo Rafael Nadal ha espresso la propria vicinanza ai suoi connazionali tramite un post su X, in cui ha inviato: “Il mio affetto e il mio sostegno” a chiunque abbia perso una persona cara nel disastro. Ha descritto il 30 ottobre come: “Un giorno triste, con la sofferenza e il dolore causati dal Dana (il fenomeno climatico all’origine del disastro) ” . Tennis, Nadal alle vittime delle alluvioni: “Il mio affetto e il mio sostegno, oggi è un giorno triste” SportFace. Leggi tutto 📰 Sportface.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il maltempo si è abbattuto in maniera catastrofica su Valencia, dove il numero dicontinua a crescere dopo l’inondazione di gran parte della città. Ilta spagnolo Rafaelha espresso la propria vicinanza ai suoi connazionali tramite un post su X, in cui ha inviato: “Il mioe il mio” a chiunque abbia perso una persona cara nel disastro. Ha descritto il 30 ottobre come: “Un, con la sofferenza e il dolore causati dal Dana (il fenomeno climatico all’origine del disastro) ” .: “Il mioe il mioè un” SportFace.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Tempesta Valencia, il messaggio da brividi di: "Fa male"; Ciao Rafa, il lungo bel gioco del campione simbolo di Spagna e "ultimo re" di Francia; Pegula, il pensierodell’uragano Helene; Sinner dopo la rinunciaOlimpiadi: cure e terapie. Come sta e cosa deve fare per rimanere il numero 1 della classifica Atp; Il cuore grande di Rafa: dona 1 milione di eurodell'alluvione di Maiorca; US Open Story/9: i primi anni 2000, il record di Federer, l'en plein di, Serena e Venus show; Approfondisci 🔍

Tempesta Valencia, il messaggio da brividi di Nadal: "Fa male"

(corrieredellosport.it)

Anche il campione spagnolo in angoscia per quanto accaduto nella città levantina dopo la catastrofica alluvione ...

Adiós, Nadal annuncia il ritiro, l’ultima Davis e poi basta: “C’è una fine per tutto”

(repubblica.it)

Stop, Nadal, stop. Se ne va il secondo dei Big Three ... Ci ha fatto capire che si può sempre risalire se non si accetta il ruolo delle vittime, se un punto alla volta ci si rimbocca le maniche ...

Pep Guardiola commenta il ritiro di Rafael Nadal: "Ho capito la sua decisione"

(tennisworlditalia.com)

Nelle ultime ore ha parlato Pep Guardiola, riconosciuto come uno degli allenatori più importanti della storia. Il tecnico spagnolo ai microfoni di Sky Sports ha dato il suo parere sul ritiro del ...

Pegula, il pensiero alle vittime dell’uragano Helene

(tennisitaliano.it)

Jessica Pegula vuole aiutare le vittime dell’uragano Helene, che in questi giorni sta arrecando grossi danni negli Stati Uniti. La tennista statunitense, figlia di Terry Pegula, uno degli uomini ...