Iran e Israele. La Guida suprema Iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha ordinato al Supremo consiglio per la sicurezza nazionale del Paese di prepararsi ad attaccare Israele. Lo ha riferito il New York Times, citando tre funzionari Iraniani. Khamenei, scrive il giornale americano, ha preso la decisione dopo aver esaminato un rapporto dettagliato di comandanti militari sull'entità dei danni provocati dal raid israeliano della scorsa settimana alla capacità di produzione missilistica del Paese, ai sistemi di difesa aerea intorno a Teheran, alle infrastrutture energetiche critiche e a un porto situato nel sud. Iltempo.it - Iran pronto a colpire Israele prima del voto Usa: "Khamenei ha dato l'ordine" Leggi tutto su Iltempo.it ☑️Scopri di più su questa notizia su Iltempo.it: Diversi segnali indicano una nuova recrudescenza nello scontro diretto tra. La Guida supremaiana, l'ayatollah Ali, ha ordinato al Supremo consiglio per la sicurezza nazionale del Paese di prepararsi ad attaccare. Lo ha riferito il New York Times, citando tre funzionariiani., scrive il giornale americano, ha preso la decisione dopo aver esaminato un rapporto dettagliato di comandanti militari sull'entità dei danni provocati dal raid israeliano della scorsa settimana alla capacità di produzione missilistica del Paese, ai sistemi di difesa aerea intorno a Teheran, alle infrastrutture energetiche critiche e a un porto situato nel sud.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Israele. Ore di tensione per il Medio Oriente: l'; Medio Oriente: "L'Israele", Netanyahu valuta un attacco preventivo; Medio Oriente, l'ma non vuole un escalation militare; Israelel', Washington non si fida;Israele, Biden serra i ranghi: la chiamata ad Abdallah II (e il monito a Netanyahu); L’Israele, Netanyahu vuole invadere il Libano; Approfondisci 🔍

Iran, guerra allargata o conflitto regionale: cosa può succedere dopo l'attacco di Israele?

(msn.com)

Sono passati 25 giorni dall'attacco dell'Iran a Israele del primo ottobre scorso. Questa notte è arrivata la risposta dello Stato ebraico che ha attaccato a sua volta, con centinaia ...

Iran-Israele, Khamenei "ha dato l'ordine". Gli 007: attacco dall'Iraq prima del voto Usa

(iltempo.it)

Diversi segnali indicano una nuova recrudescenza nello scontro diretto tra Iran e Israele. La Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, ha ordinato al Supremo consiglio per la sicurezza ...

Iran, la risposta a Israele «prima delle elezioni Usa». Una fonte alla Cnn: «Sarà dolorosa e definitiva»

(msn.com)

L'Iran risponderà in modo «definitivo e doloroso» agli attacchi israeliani del 25 ottobre probabilmente prima delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Lo ha ...

Attacco israeliano contro l’Iran. Teheran: «Ora nostro diritto difenderci». L’Ue: rischio escalation

(ilsole24ore.com)

Tre ondate. Impiegati dozzine di caccia. Gli Stati Uniti sono stati informati dell’operazione, ma non hanno partecipato. Esplosioni vicino a Teheran. Avvertimento al regime degli ayatollah: «Niente ra ...