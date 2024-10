Gaeta.it - Inchiesta su dossieraggi a Milano: le dichiarazioni di un arrestato rivelano preoccupazioni

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’milanese sui presuntiha portato all’arresto di quattro persone, tra cui Massimiliano Camponovo, il quale ha esposto pubblicamente le sue paure riguardo alle operazioni condotte all’interno di un complesso sistema di spionaggio. Le sue parole offrono un nuovo spaccato su una vicenda che sta attirando l’attenzione per la sua gravità e per le implicazioni legali che comporta. Ledi massimiliano camponovo Massimiliano Camponovo ha rilasciatocheun clima di inquietudine e tensione. “Temo per l’incolumità mia e della mia famiglia”, ha affermato, sottolineando la vulnerabilità percepita riguardo alle proprie condizioni di sicurezza.