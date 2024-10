Rifiuta il Tso e si barrica in casa armato di ascia: carabinieri “negoziano” la resa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si barrica in casa armato di ascia e roncole: aveva Rifiutato un Tso emesso dal Tribunale. Dopo 36 ore, i carabinieri riescono a "mediare" la resa dell'uomo. Fanpage.it - Rifiuta il Tso e si barrica in casa armato di ascia: carabinieri “negoziano” la resa Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Siindie roncole: avevato un Tso emesso dal Tribunale. Dopo 36 ore, iriescono a "mediare" ladell'uomo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ile siin casa armato di ascia: carabinieri "negoziano" la resa; SANTA GIUSTINA IN COLLE |ILE SIIN CASA ARMATO DI COLTELLO: IL SECONDO EPISODIO IN DUE ANNI;ile siin casa a Santa Giustina in Colle. Prova a colpire un vigile con la forca; Siin casa per non sottoporsi a; Paura a Salsomaggiore: 30ennedi sottoporsi al, siin casa e minaccia di buttarsi dal 4° piano; Tolentinateile siin casa; Leggi >>>

Rifiuta il Tso e si barrica in casa armato di ascia: carabinieri “negoziano” la resa

(fanpage.it)

Si barrica in casa armato di ascia e roncole: aveva rifiutato un Tso emesso dal Tribunale. Dopo 36 ore, i carabinieri riescono a “mediare” la resa dell’uomo.

Si barrica in casa per non sottoporsi a Tso

(rainews.it)

Armato di roncola, ascia e coltello, si è barricato in casa per 36 ore per non sottoporsi al trattamento sanitario obbligatorio emesso dalla Procura di Avellino. Protagonista della vicenda un 66enne d ...

Litiga col figlio e si barrica in casa: "Ora faccio esplodere il palazzo". Bloccato con una scarica di taser

(msn.com)

I dissidi col primogenito di quindici anni proseguivano da giorni. L’uomo era disperato. Provvidenziale l’intervento della polizia.

Trasferimento dipendente: è possibile rifiutare?

(laleggepertutti.it)

Il trasferimento del dipendente rappresenta una delle possibili modifiche del contratto di lavoro che il datore di lavoro può attuare. Tuttavia, tale facoltà non è incondizionata, ma deve rispettare p ...