Liberoquotidiano.it - Migranti, il tribunale di Bologna rinvia il dl sui Paesi sicuri alla Corte Ue

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ildihatodi Giustizia Ue il decreto leggeapprovato dal governo, ponendo ai giudici europei il quesito su quali norme vanno applicate per definire il Paese di provenienza di un migrante come 'sicuro'. Secondo i giudici dii criteri usati dall'esecutivo contrasterebbero con il diritto europeo. "Il sistema della protezione internazionale è una garanzia per le minoranze esposte a rischi. Salvo casi eccezionali la persecuzione è sempre esercitata da una maggioranza contro alcune minoranze", si legge nell'ordinanza dei magistrati.