Lanazione.it - La road map della sanità: il Forum Risk torna al centro. Il ministro Schillaci tra gli ospiti

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arezzo, 30 ottobre 2024 – In arrivo quattro giorni dal 26 al 29 novembre per fare il punto su un nuovo sistema sanitario «Equo, solidale e sostenibile». Ci sarà questo aldel 19esimoManagement inche si svolgerà ad Arezzo Fiere e Congressi. Il grande evento organizzato da Gutenberg, promosso da Agenas con il patrocinioConferenza delle regioni e delle province autonome e il patrocinio dell’Istituto superiore die la Regione Toscana, vedrà ad Arezzo scrivere lamap. Giannotti, presidenteManagement in, come spingere verso un nuovo sistema sanitario equo solidale sostenibile? «Se andiamo verso una riforma del sistema sanitario non dobbiamo perdere la filosofia di fondo. Il sistema sanitario dovrà essere equo, superare cioè le disuguaglianze che stanno invece aumentando.