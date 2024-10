Gaeta.it - Finanziamenti di oltre 715 milioni di euro per rafforzare i servizi cyber nella pubblica amministrazione

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Agenzia per lasecurity nazionale ha annunciato un piano dimassicci per potenziare i sistemi e idellain ambitosecurity. Con un investimento che supera i 715di, il governo intendele strutture esistenti e migliorare la preparazione contro le minacce informatiche. Questi fondi sono destinati a operare non solo nel breve termine, ma anche a coprire i periodi successivi fino al 2026, con una parte deiproveniente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla Strategia Nazionale per lasecurity. Dettagli suie sui progetti Le risorse stanziate sono ripartite su diversi esercizi finanziari, partendo dal 2022 fino al 2024, e si estendono anche ai bilanci del 2025 e 2026.