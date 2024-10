Lapresse.it - Caso Becciu: Tribunale S. Sede, uso illecito anche senza lucro

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (LaPresse) – L’usodi fondi della Santada parte del cardinale Angeloc’è statose non c’era “finalità di”. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza relativa al ‘palazzo di Londra’ depositate in Vaticano. “Al contempo, la responsabilità di quest’ultimo non può essere messa in discussione neppure in ragione di un ulteriore argomento che egli ha invece inteso valorizzare in più circostanze: la rivendicata asdi utilità in capo a S.E.R.”, si legge ancora nella sentenza.