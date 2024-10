Schillaci: “Non litigo con i medici, a lavoro sulla flat tax” (Di martedì 29 ottobre 2024) Orazio SchillaciROMA – “Io non ho mai litigato con i medici. Sono medico anche io e non litigo con nessuno. Stiamo studiando con il ministro Giorgetti il modo per incrementare o meglio per definire la defiscalizzazione dell’indennità di specificità dei medici”. Così, commentando lo sciopero del 20 novembre, il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine della presentazione del Programma nazionale esiti pubblicato dall’Agenas. “Non vogliamo privatizzare la sanità – ha aggiunto Schillaci – Le risorse sono quelle che sono, dobbiamo usarle bene, per premiare gli operatori sanitari e aiutare i cittadini, in particolare quelli fragili”, ha concluso il ministro. L'articolo Schillaci: “Non litigo con i medici, a lavoro sulla flat tax” L'Opinionista. Lopinionista.it - Schillaci: “Non litigo con i medici, a lavoro sulla flat tax” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di martedì 29 ottobre 2024) OrazioROMA – “Io non ho mai litigato con i. Sono medico anche io e noncon nessuno. Stiamo studiando con il ministro Giorgetti il modo per incrementare o meglio per definire la defiscalizzazione dell’indennità di specificità dei”. Così, commentando lo sciopero del 20 novembre, il ministro della Salute Orazio, a margine della presentazione del Programma nazionale esiti pubblicato dall’Agenas. “Non vogliamo privatizzare la sanità – ha aggiunto– Le risorse sono quelle che sono, dobbiamo usarle bene, per premiare gli operatori sanitari e aiutare i cittadini, in particolare quelli fragili”, ha concluso il ministro. L'articolo: “Noncon i, atax” L'Opinionista.

