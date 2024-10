Saw - L'enigmista vent'anni fa ha salvato il genere horror (Di martedì 29 ottobre 2024) Il 29 ottobre 2004 usciva in sala il primo, fulminante capitolo della saga di James Wan, un gioiello che ha fatto la storia del cinema Wired.it - Saw - L'enigmista vent'anni fa ha salvato il genere horror Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il 29 ottobre 2004 usciva in sala il primo, fulminante capitolo della saga di James Wan, un gioiello che ha fatto la storia del cinema

