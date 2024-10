Multe record | in dieci mesi 13 miliardi per i Comuni

Multe record: in dieci mesi 1,3 miliardi per i Comuni (Di martedì 29 ottobre 2024) I Comuni fanno cassa con le Multe stradali. Nei primi dieci mesi dell’anno è stato record: 1m3 miliardi di incassi comunali. E il primato, secondo un’indagine del Codacons, spetta alla Lombardia. Da gennaio a ottobre di quest’anno i Comuni italiani hanno incassato quasi 1,3 miliardi di euro dalle Multe per violazioni del Codice della Strada, con esattezza 1.294.799.772 euro. Una cifra che potrebbe crescere ulteriormente con l’approssimarsi delle festività natalizie e l’incremento del traffico e quindi avvicinarsi o superare il miliardo e mezzo raggiunto nel 2023, quando si era registrato un incremento del 6,4% rispetto all’anno prima. Ma dove si paga di più? L'indagine del Codacons evidenzia al primo posto la Lombardia con 324 milioni di euro, seguita dal Lazio con 130 milioni e dall’Emilia-Romagna con 129 milioni. Panorama.it - Multe record: in dieci mesi 1,3 miliardi per i Comuni Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ifanno cassa con lestradali. Nei primidell’anno è stato: 1m3di incassi comunali. E il primato, secondo un’indagine del Codacons, spetta alla Lombardia. Da gennaio a ottobre di quest’anno iitaliani hanno incassato quasi 1,3di euro dalleper violazioni del Codice della Strada, con esattezza 1.294.799.772 euro. Una cifra che potrebbe crescere ulteriormente con l’approssimarsi delle festività natalizie e l’incremento del traffico e quindi avvicinarsi o superare il miliardo e mezzo raggiunto nel 2023, quando si era registrato un incremento del 6,4% rispetto all’anno prima. Ma dove si paga di più? L'indagine del Codacons evidenzia al primo posto la Lombardia con 324 milioni di euro, seguita dal Lazio con 130 milioni e dall’Emilia-Romagna con 129 milioni.

