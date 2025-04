Scoppia la batteria di un pc | due operai intossicati

Due addetti di un magazzino logistico di Castelsangiovanni, in provincia di Piacenza, sono finiti all'ospedale nel pomeriggio a causa di un principio di intossicazione dovuto allo scoppio accidentale di una batteria di un computer palmare avvenuto all'interno di un magazzino durante il lavoro. I due non sono comunque in pericolo. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco.

