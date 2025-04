Feedpress.me - Morto Andrea Savorelli, attore de "Il Paradiso delle Signore"

Leggi su Feedpress.me

l’, noto per aver fatto parte del cast de Ilnel ruolo di Pietro Conti . Ne dà notizia la sorella Alessandra, con un post pubblicato sui social in cui annuncia il decesso risalente a un mese fa. Non si conoscono le cause del decesso. Il 14 marzo era scomparso un altro protagonista dell’amata soap Rai, Pietro Genuardi . La sorella del giovane.