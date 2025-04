Inzaghi alla Mourinho un’Inter operaia e astuta fa il sacco di Monaco

Monaco di Baviera, 8 aprile 2025 – Muro Inter. Nella pallacanestro americana, spesso, si parla di “statement game”. È l’occasione in cui, contro un grande avversario, una squadra invia alla competizione in palio un messaggio chiaro: “per vincere, bisognerà passare da noi”. È questa la missione compiuta dall’Inter a Monaco di Baviera. Novanta minuti che richiamano all’epica classica del calcio italiano, o per certi versi all’Inter stessa a Londra con il Chelsea nel 2010. Un monito alla collettività. Il rito di passaggio verso la maturità. Ingeneroso, per certi versi, quando si parla di chi ha già giocato due finali europee dal 2020 in poi. Porta sbattuta in faccia ai “giochisti” da poltrona. Niente di casuale, questa è la sostanza contro un Bayern forte, pur privo di gente come Neuer, Alphonso Davies, Musiala. Sport.quotidiano.net - Inzaghi alla Mourinho, un’Inter operaia e astuta fa il sacco di Monaco Leggi su Sport.quotidiano.net di Baviera, 8 aprile 2025 – Muro Inter. Nella pcanestro americana, spesso, si parla di “statement game”. È l’occasione in cui, contro un grande avversario, una squadra inviacompetizione in palio un messaggio chiaro: “per vincere, bisognerà passare da noi”. È questa la missione compiuta dall’Inter adi Baviera. Novanta minuti che richiamano all’epica classica del calcio italiano, o per certi versi all’Inter stessa a Londra con il Chelsea nel 2010. Un monitocollettività. Il rito di passaggio verso la maturità. Ingeneroso, per certi versi, quando si parla di chi ha già giocato due finali europee dal 2020 in poi. Porta sbattuta in faccia ai “giochisti” da poltrona. Niente di casuale, questa è la sostanza contro un Bayern forte, pur privo di gente come Neuer, Alphonso Davies, Musiala.

