Capello esalta Chivu | Sacrificio lavoro e gestione | che bravo

Capello, primo allenatore in Italia a credere nelle qualità di Cristian Chivu, elogia il rumeno del Parma, la squadra che tra quelle che deve salvarsi ha fatto più punti nelle ultime sei. Proprio da. Parmatoday.it - Capello esalta Chivu: "Sacrificio, lavoro e gestione: che bravo" Leggi su Parmatoday.it "La personalità che aveva in campo, molto spiccata da calciatore, ce l’ha anche da tecnico". Fabio, primo allenatore in Italia a credere nelle qualità di Cristian, elogia il rumeno del Parma, la squadra che tra quelle che deve salvarsi ha fatto più punti nelle ultime sei. Proprio da.

