Bayern Monaco-Inter, scelto il Player of the Match: premio all'attenzione!

La UEFA consegna ildi ‘of the’ al termine di. Il riconoscimento viene assegnato a un nerazzurro, a cui viene riconosciuta una grande diligenza nella doppia fase.– L’andata dei quarti di finale di Champions League termina con una grande prova, fatta d’attenzione difensiva e arguzia offensiva, da parte dei nerazzurri. La UEFA deve scegliere, tra i tanti protagonisti in campo in Baviera il Man of thedi. La decisione ricade su Alessandro Bastoni, uno dei nerazzurri che in più di un’occasione si è immolato contro i tedeschi di Vincent Kompany. La UEFA, al termine della gara di Champions League, consegna ildi ‘Man of the’ a Bastoni motivandolo.Bastoni il ‘of the’ di: le motivazioni delle UEFALE MOTIVAZIONI – Secondo il gruppo di Osservatori Tecnici della UEFA, Bastoni merita ildi ‘Man of the’ diperché: «Ha effettuato passaggi in modo superbo e ha portato la palla in avanti con eccellente compostezza, effettuando anche alcunicetti difensivi e duelli cruciali».