Inter-news.it - Frattesi: «Passato momento duro. Ritorno? Inter dovrà essere cinica»

Leggi su Inter-news.it

Davidesi è pronunciato nel post-partita di Bayern Monaco-, sfida vinta in maniera autorevole dai nerazzurri con il punteggio di 2-1. Di seguito le sue parole.IL COMMENTO – Davidesi è così espresso a Sky Sport al termine di Bayern Monaco-: «Nella mia vita ho sempre pensato di avere come qualità migliore la testa, che niente avrebbe potuto mai scalfirmi. Quando mi sono trovato di fronte a questa cosa (la morte di sua nonna, ndr.), mi sono reso conto di quanto fosse dura. Io non ero abituato a vederla così, per me è stata una cosa abbastanza pesante. Credo che stasera ci sia lo zampino di mia nonna. magari da lassù un grido lo ha fatto».sulla vittoria dell’contro il Bayern Monaco e sulLA CONSIDERAZIONE –ha poi proseguito: «La vittoria significa tanto.