Inzaghi predica calma: «C'è ancora il ritorno. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi perché hanno giocato bene tecnicamente»

di Redazione JuventusNews24dopo la vittoria dell’Inter contro il Bayern Monaco: tutte le dichiarazioni del nerazzurroSimoneè intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Bayern Monaco-Inter: le parole della rivale della Juve.EMOZIONI – «ai, più che al risultato penserei alla partita e a come l’abbiamo sviluppata. Era il primo tempo, tra sette giorni ci sarà ila San Siro contro una squadra fortissima ma l’Inter gli ha tenuto testa con determinazione, coraggio, aggressività, molto molto».SE POSSIAMO ARRIVARE IN FONDO IN CHAMPIONS? QUESTA LA VITTORIA PIU’ BELLA DELLA MIA CARRIERA? – «Sicuramente una partita di grandissimo spessore che ti fa felice, i numeri del Bayern li sapevamo, nelle ultime 27 in Champions ne ha vinte 23 e pareggiate 4.