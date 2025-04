Tarantinitime.it - Il sovrintendente Franco Vitale va in pensione. Il saluto di AdP

Tarantini Time Quotidiano“Arriva per tutti noi il momento di fermarsi e guardare indietro, verso il cammino percorso, le sfide affrontate e le vittorie, piccole e grandi, che ci hanno reso più forti. E oggi, il tuo momento è arrivato”.Inizia così la lettera di Fulvio Costone, segretario generale di Taranto del sindacato Autonomi di Polizia (ADP) con cui saluta il collega che tuttavia, continuerà la sua attività a livello dirigenziale nell’organizzazione sindacale.Nella lunga e toccante lettera Costone sottolinea acome sia giunto il tempo di lasciare dietro di lui le strade che ha protetto, le notti che ha sorvegliato e le vite che ha toccato con il suo impegno.“Essere poliziotto non è mai stato un lavoro come gli altri. È stato un atto di coraggio, dedizione, sacrificio, amore per la giustizia e per il prossimo.