Inzaghi esulta | Non pensiamo al risultato Così abbiamo battuto il Bayern

Inzaghi si è imposta per 2 a 1 contro il Bayern Monaco, portando a casa il primo round dei Quarti di finale.Inzaghi esulta: “Non pensiamo al risultato. Così abbiamo battuto il Bayern” (LaPresse) – Calciomercato.itIl tecnico dei nerazzurri è ovviamente più che soddisfatto della prestazione della sua squadra, che si è imposta grazie alle reti di Lautaro Martinez e Davide Frattesi.Non si parla di singoli nell’analisi della partita, per Inzaghi tutti sono ampiamente promossi: “Bisogna fare i complimenti ai ragazzi – afferma subito il tecnico dei campioni d’Italia ai microfoni di Sky Sport -. Più che sul risultato dovremmo soffermarci su come abbiamo giocato, ma ora la testa deve andare alla sfida del ritorno, quando torneremo ad affrontare una squadra forte come quella tedesca”. Calciomercato.it - Inzaghi esulta: “Non pensiamo al risultato. Così abbiamo battuto il Bayern” Leggi su Calciomercato.it Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro al termine del match di Champions League, in Germania, contro i bavaresiL‘Inter vince e continua a sognare la Champions League. La squadra di Simonesi è imposta per 2 a 1 contro ilMonaco, portando a casa il primo round dei Quarti di finale.: “Nonalil” (LaPresse) – Calciomercato.itIl tecnico dei nerazzurri è ovviamente più che soddisfatto della prestazione della sua squadra, che si è imposta grazie alle reti di Lautaro Martinez e Davide Frattesi.Non si parla di singoli nell’analisi della partita, pertutti sono ampiamente promossi: “Bisogna fare i complimenti ai ragazzi – afferma subito il tecnico dei campioni d’Italia ai microfoni di Sky Sport -. Più che suldovremmo soffermarci su comegiocato, ma ora la testa deve andare alla sfida del ritorno, quando torneremo ad affrontare una squadra forte come quella tedesca”.

