Inter-news.it - L’Inter colpisce e resiste, impresa 1-2 contro il Bayern Monaco! Le statistiche

Leggi su Inter-news.it

Un’Inter storica vince 1-2 una partita monumentale in casa delattaccando bene e difendendo anche meglio. Ledimostrano la bravura dei nerazzurri nel concretizzare le occasioni avute e ben create da tutta la squadra. LEscrive la storia all’Allianz Arena e lo fa nel modo più spettacolare: vincendo 2-1 in casa del, squadra che non perdeva in Champions League da oltre quattro anni. Una prestazione monumentale, tanto dal punto di vista tecnico quanto sotto il profilo del carattere. Inzaghi e i suoi compiono un’autenticain una serata che resterà nella memoria dei tifosi nerazzurri. E pensare che le premesse non erano delle migliori: fuori Dimarco e Dumfries, con una panchina rimaneggiata e giocatori non al top. Eppure,ha saputo sopperire con qualità, intensità e grande coesione di squadra, offrendo una prova corale da applausi.