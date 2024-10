La Ue adotta la linea Trump: nuovi dazi sulle auto elettriche cinesi. Europa spaccata, l’Italia vota sì (Di martedì 29 ottobre 2024) dazi, l’Europa adotta la linea dura, il protezionismo contro l’invasione cinese nell’automotive, nei giorni della crisi di Stellantis e della Wolkswagen in Germania. La linea Trump, per intenderci. La Commissione europea ha adottato, oggi a Bruxelles, il suo regolamento di esecuzione che impone dazi aggiuntivi alle importazioni di veicoli elettrici a batteria dalla Cina. “E’ istituto – si legge all’articolo 1 del regolamento, di 319 pagine -, un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti principalmente per il trasporto di un massimo di nove persone compreso il conducente”, provenienti dalla Repubblica popolare cinese. I dazi della Ue sulle auto elettriche cinesi per cinque anni I dazi definitivi sono validi per cinque anni. Secoloditalia.it - La Ue adotta la linea Trump: nuovi dazi sulle auto elettriche cinesi. Europa spaccata, l’Italia vota sì Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024), l’ladura, il protezionismo contro l’invasione cinese nell’motive, nei giorni della crisi di Stellantis e della Wolkswagen in Germania. La, per intenderci. La Commissione europea hato, oggi a Bruxelles, il suo regolamento di esecuzione che imponeaggiuntivi alle importazioni di veicoli elettrici a batteria dalla Cina. “E’ istituto – si legge all’articolo 1 del regolamento, di 319 pagine -, uno compensativo definitivoimportazioni di veicoli elettrici a batteria, concepiti principalmente per il trasporto di un massimo di nove persone compreso il conducente”, provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Idella Ueper cinque anni Idefinitivi sono validi per cinque anni.

