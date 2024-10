La Carrarese non vuole interrompere la marcia | c’è l’infrasettimanale a Bari

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) CARRARA – Lunga trasferta perdella, che si reca aper proseguire nel buon momento. A parlare è coach Antonio Calabro: “A mio avviso, non credo ci sia stato un vero e proprio cambio diper quando riguarda le prestazioni e comunque il modo di giocare della squadra, del resto, quasi sempre, dalla prima giornata di campionato in avanti ho avuto modo di osservare il giusto atteggiamento in campo da parte dei miei ragazzi, sempre dentro il nostro progetto tecnico. coerenti con le richieste quotidiane avanzate dal sottoscritto e dallo staff. È pur vero che l’impatto con questa categoria ci ha riservato insidie e prospettato alcune difficolta, ed è per questo che ad inizio anno abbiamo faticato un pò di più a curare, con minuziosa attenzione, alcuni dettagli e.