Il maxi sequestro di 40 chili di hashish: le immagini (Di martedì 29 ottobre 2024) Blitz contro il traffico di droga, scoperti 40 chili di hashish in auto e deposito: un arresto e una denunciaDossier. Così il crack ha fatto crollare i prezzi di hashish e marijuana: viaggio fra i vicoli dello spaccioAgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale. Agrigentonotizie.it - Il maxi sequestro di 40 chili di hashish: le immagini Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Blitz contro il traffico di droga, scoperti 40diin auto e deposito: un arresto e una denunciaDossier. Così il crack ha fatto crollare i prezzi die marijuana: viaggio fra i vicoli dello spaccioAgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Blitz contro il traffico di droga - scoperti 40 chili di hashish in auto e deposito : un arresto e una denuncia

(Agrigentonotizie.it)

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta hanno sequestrato 40 kg di hashish e arrestato una persona nel corso dell’operazione “Take Away”, finalizzata al contrasto del traffico di droga nelle piazze di spaccio ...

In auto quasi due chili di hashish e cocaina. Tre ragazzi arrestati

(Ilgiorno.it)

Avevano un chilo e mezzo di hashish e due etti di cocaina in auto i tre giovani intercettati e arrestati dalla polizia di Legnano venerdì sera, a conclusione di un’attività di appostamento e pedinamento che si è estesa sino a Milano. Per concorso ...

Oltre 40 chili di hashish sequestrati a Caltanissetta. Valore 400mila euro

(gazzettadelsud.it)

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta hanno sequestrato 40 kg di hashish e arrestato una persona nel corso ...

Gdf Caltanissetta sequestra 40 kg di hashish, un arresto

(ansa.it)

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta hanno sequestrato 40 kg di hashish e arrestato una persona nel corso dell'operazione "Take Away", finalizzata al contrast ...

Maxi sequestro di droga a Cisterna: incensurato fermato con 13 kg di cocaina e 2 di hashish

(latinapress.it)

La Polizia di Stato nella giornata di ieri, 26 ottonre, ha effettuato una serie di controlli a Cisterna di Latina ...

Calabria: maxi sequestro di cocaina, 285 chili per un valore di 23 milioni

(msn.com)

266 panetti di cocaina per 285 chili, nascosti in sacchi di combustibile pellet. Una quantità che sul mercato avrebbe fruttato qualcosa come 23 milioni di euro. Il maxi-sequestro è avvenuto ...