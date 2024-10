Thesocialpost.it - Giallo Clint Eastwood, assente alla prima del suo ultimo film

(Di martedì 29 ottobre 2024) Èsu: il 94enne premio Oscar per Gli Spietati e Million Dollar Baby ha disertato il tappeto rosso di Juror n.2, il suo 40/oda regista e quello che, data l'età, potrebbe essere l'della sua carriera. Nessuna ragione è stata data per l'assenza dell'anziano cineastaproiezione di gala dell'AmericanInstitute. Juror n.2, costato circa 30 milioni di dollari, uscirà nelle sale il primo novembre: racconta il dramma interiore di un uomo che scopre di essere coinvolto personalmente nel processo di alto profilo per omicidio che da membro della giuria si trova a giudicare. Sul red carpet dell'Afi Fest a Hollywood sono sfilati Nicholas Hoult, Toni Collette e J.K. Simmons, oltrefiglia di, Francesca, che nelha un piccolo ruolo.