Chi fuma cannabis da giovanissimo abbandona spesso gli studi o ha risultati scolastici scadenti. Lo studio internazionale (Di martedì 29 ottobre 2024) Una ricerca pubblicata su JAMA Pediatrics ha acceso un faro di allarme sulla correlazione tra consumo di cannabis in adolescenza e risultati scolastici. Analizzando 63 studi precedenti su quasi 450.000 persone, i ricercatori hanno evidenziato un legame significativo tra l'uso precoce di cannabis e un peggioramento delle performance scolastiche e accademiche.

Fumare cannabis da adolescenti mette a rischio il futuro a scuola e nel lavoro

Studio su «Jama Pediatrics»: chi fuma da giovanissimo abbandona spesso gli studi senza arrivare alla laurea o al diploma, ha risultati più scadenti e fa più fatica a trovare un impiego. Pericoli per l ...

Meglio evitare la cannabis da giovani

Se si consuma in maniera regolare cannabis da giovani è probabile andare incontro a difficoltà a scuola e nella ricerca del lavoro. A dirlo è uno studio pubblicato su Jama Pediatrics da un team della ...

“Chi non fuma vince”, il fumetto che insegna ai giovanissimi a star lontani dalle sigarette

“Tramite l’esperienza di Luca, un ragazzo come tanti appassionato di calcio, vogliamo trasmettere il messaggio che solo chi sceglie di non fumare vince ... tra i più giovani sono davvero ...

