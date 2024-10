Bucci, vittoria al fotofinish, Genova non basta a Orlando (Di martedì 29 ottobre 2024) Astensione alle stelle, il Pd doppia Fratelli d’Italia ma crolla il M5S. Decisiva Imperia, feudo di Scajola Repubblica.it - Bucci, vittoria al fotofinish, Genova non basta a Orlando Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Astensione alle stelle, il Pd doppia Fratelli d’Italia ma crolla il M5S. Decisiva Imperia, feudo di Scajola

Uno spoglio al cardiopalma, un testa a testa che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultima scheda. Presidente della Regione Liguria sarà il sindaco di Genova e candidato del centrodestra, Marco Bucci. Che ha superato per una manciata di ...

(LaPresse) “Ringrazio tutti i partiti, tutte le liste civiche, ora dobbiamo lavorare”. Lo ha detto Marco Bucci in conferenza stampa point elettorale di via Martin Piaggio a Genova commentando la vittoria alle Regionali davanti ad Andrea Orlando. Per ...

Una vittoria di misura. Basta però a riscrivere la partita delle amministrative autunnali. Per settemila voti il centrodestra conquista la Liguria. Marco Bucci, sindaco di Genova ...

Bucci non ha stravinto come in occasione delle elezioni comunali del 2017 e 2022, ma ha comunque fatto un mezzo miracolo considerate le condizioni di partenza di questa campagna elettorale e la ...

Nonostante la sconfitta a Genova, il centrodestra si conferma per la terza volta grazie soprattutto al voto di Imperia ...

Scrutinio dei voti al fotofinish. Oltre 1,3 milioni di elettori erano chiamati a scegliere il nuovo presidente della Regione. I liguri potevano scegliere fra 9 candidature ma la scelta è stata concent ...