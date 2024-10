Avellino: presentazione del calendario storico e dell’agenda 2025 dei Carabinieri (Di martedì 29 ottobre 2024) Pubblicato il nuovo calendario dell’Arma dei Carabinieri pronto ad entrare nelle case e nei luoghi di lavoro di tutta Italia Il calendario storico dell’Arma dei Carabinieri, giunto alla 92^ edizione, è pronto per entrare nelle case e nei luoghi di lavoro di tutta Italia. Nato nel 1928, questo calendario è divenuto negli anni un oggetto prezioso e apprezzato, simbolo della tradizione e dei valori dell’Arma. Dopo la pausa dovuta agli eventi bellici, che ne sospesero la pubblicazione dal 1945 al 1949, il calendario tornò puntualmente nel 1950 e da allora racconta, attraverso le sue tavole, le vicende dell’Arma e la Storia d’Italia. Puntomagazine.it - Avellino: presentazione del calendario storico e dell’agenda 2025 dei Carabinieri Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Pubblicato il nuovodell’Arma deipronto ad entrare nelle case e nei luoghi di lavoro di tutta Italia Ildell’Arma dei, giunto alla 92^ edizione, è pronto per entrare nelle case e nei luoghi di lavoro di tutta Italia. Nato nel 1928, questoè divenuto negli anni un oggetto prezioso e apprezzato, simbolo della tradizione e dei valori dell’Arma. Dopo la pausa dovuta agli eventi bellici, che ne sospesero la pubblicazione dal 1945 al 1949, iltornò puntualmente nel 1950 e da allora racconta, attraverso le sue tavole, le vicende dell’Arma e la Storia d’Italia.

Avellino, Presentazione del Calendario Storico e dell’Agenda 2025 dell’Arma dei Carabinieri

Il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri, giunto alla 92^ edizione, è pronto per entrare nelle case e nei luoghi di lavoro di tutta Italia ...

Benevento: Presentazione calendario storico dell’Arma dei Carabinieri presso il Comando Provinciale

Le SS.LL. sono invitate alla conferenza stampa che si terrà giovedì 31 ottobre p.v., alle ore 12.00, in Benevento, presso la Sala riunione del Comando Provinciale Carabinieri, in via Meomartini, dove ...

Arma dei carabinieri, Marco Liorni presenta il calendario storico e l'agenda storica 2025

Giovedì 31 ottobre, alle ore 10:30, presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma – Sala Sinopoli, verranno presentati il Calendario Storico, l’Agenda Storica e i ...