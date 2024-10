Bergamonews.it - A Bergamo premiati gli atleti olimpici e paralimpici di Parigi

(Di martedì 29 ottobre 2024). Martedì 29 ottobre, nello Spazio Viterbi del Palazzo della Provincia, è stato dato il giusto e meritato riconoscimento a tutti i ragazzi che hanno preso parte alle spedizioni didi quest’estate e hanno fatto sognare i bergamaschi per più di un mese. Alla cerimonia, oltre ad alcuni degli, erano presenti tutti i sindaci dei paesi della Bergamasca dalla quale i ragazzi provengono. A presentare la premiazione il presidente della provincia Pasquale Gandolfi: “Un onore poter rappresentare la Provincia di, una delle più sportive di tutta Italia. Lo sport per noi assume un ruolo di primaria importanza non solo nel mantenersi in forma, ma anche e soprattutto per alimentare il benessere psicofisico di tutti questi ragazzi”.