Ishiba Shigeru, neo-primo ministro Giapponese, ha voluto rischiare ed è finito dalla padella alla brace, trascinando con sé l'intero partito Liberal Democratico e il fido alleato di coalizione Komeito (di ispirazione buddista, Soka Gakkai). I risultati delle elezioni generali di domenica, da lui indette dopo aver sciolto la Camera Bassa a otto giorni dalla nomina, dimostrano che i Giapponesi e le Giapponesi chiedono un cambio di rotta alla politica del Paese. Perché indire un'elezione a sorpresa pur sapendo quanto l'opinione pubblica fosse esasperata dal Governo di maggioranza, dai suoi scandali, dalla debolezza dell'economia e della moneta di casa? Partiamo dal risultato del voto che, come preannunciato venerdì scorso, ha portato a qualcosa che non accadeva dal dopoguerra, tranne che dal 2009 al 2012, quando il Paese venne governato dal Partito Democratico del Giappone.

Giappone al voto, sconfitto il premier Ishiba Shigeru: avevo indetto elezioni anticipate. Le opposizioni crescono ma sono divise

