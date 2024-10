Gamberorosso.it - Storia della torta elettorale, il dolce dimenticato che ha permesso alle donne di partecipare alla vita politica

(Di domenica 27 ottobre 2024) Un Paese che ha untipico per ogni occasione di certo poteva non tirare fuori un coniglio dal cilindro in tempo di elezioni presidenziali. La Election Cake esiste, anche se molti statunitensi sembrano averla dimenticata, è legatacittà di Hartford, nel Connecticut, ma era popolarissima soprattutto nel New England, un tempo immancabile durante la campagna. Chissà , magari l’avvicinarsi delle prossime elezioni porterà i più tradizionalisti a riscoprirla. Laper radunare i votanti In passato era un rituale fondamentale per lacittadina. Sulle origini delci sono diverse ipotesi, ma sembra che fosse conosciuto anche comedell’adunata, poiché veniva preparata durante le giornate di addestramento e perché aiutava a «raccogliere» i voti.