La Riese, ancora imbattuta, sbanca Ganaceto

(Di domenica 27 ottobre 2024) Colpo esterno dellanell’anticipo di Promozione B. La formazione rossonerail campo del(11) e sale temporaneamente al secondo posto della graduatoria, distante tre lunghezze da un Atletic Cdr Mutina che oggi affronterà la Pgs Smile ma che sembra al momento avere un passo diverso per gli avversari: non che l’11 reggiano sia da meno, anche perché l’unica squadra che oggi la potrà scavalcare è la Sanmichelese, impegnata in casa con un Campagnola in ripresa, reduce da 3 vittorie nelle ultime 4 partite. A regalare i 3 punti alla formazione di Nazzani,in stagione, un rigore messo a segno da Volpini al 69’. Lontano dal "Comunale", peraltro, laha già collezionato 2 vittorie e 3 pari.