La magia dell'Halloween: il Puca Festival tra tradizione e innovazione nella Boyne Valley (Di domenica 27 ottobre 2024) nella Boyne Valley, a pochi chilometri da Dublino, l'atmosfera è carica di attesa e festeggiamenti, mentre si avvicina il tanto atteso Puca Festival. Questo straordinario evento celebra Halloween nel suo contesto più autentico, tra tradizioni celtiche e modernità, attirando visitatori da ogni parte d'Irlanda e non solo. I giorni della festività vedono un'affluenza di famiglie e performer travestiti da fantasmi, demoni e una varietà di creature soprannaturali, pronte a dare vita a un evento che unisce storia e intrattenimento. La storicità del Puca Festival Il Puca Festival ha radici profonde nella cultura irlandese, risalendo a oltre 2000 anni fa. nella storica Collina di Ward, nella contea di Meath, i Celti commemoravano la transizione dalle lunghe giornate estive all'oscurità invernale con banchetti e festeggiamenti che culminavano in incendi rituali.

